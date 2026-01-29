Обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере железнодорожных перевозок.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани, генерального директора АО «Грузинские железные дороги» Лаши Абашидзе и председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшана Рустамова.

В ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами по повышению конкурентоспособности Среднего коридора и привлечению дополнительных грузов успешно продолжается.

Отмечено, что соглашение, заключённое между железными дорогами Азербайджана и Грузии, имеет важное значение с точки зрения регионального экономического сотрудничества и развития железнодорожной инфраструктуры. Подчёркивается, что данный документ усилит транзитные и логистические возможности стран и повысит конкурентоспособность Среднего коридора.