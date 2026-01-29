Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 30 января посетит с визитом Турцию, в центре внимания переговоров с его турецким коллегой Хаканом Фиданом будет ситуация вокруг исламской республики.

Об этом сообщили ТАСС источники в МИД Турции.

«Министр Фидан на встрече с Арагчи отметит, что Турция внимательно следит за последними событиями в Иране, и что безопасность, мир и стабильность в соседней стране имеют для нее большое значение», — отметили в МИД.

Там добавили, что Фидан вновь заявит иранскому коллеге о том, что Анкара выступает против военного вмешательства в Иране, обратит внимание на риски, которыми чреваты такие шаги на региональном и глобальном уровне.

«Будет также заявлено, что Турция готова внести свой вклад в урегулирование нынешней напряженности путем диалога, поддерживает скорейшее достижение мирного решения по вопросу ядерной программы Ирана и готова оказать помощь в этом направлении, если в этом возникнет необходимость», — сообщили источники.