Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает сотрудничество в строительстве новой АЭС не только с США, но и с другими партнерами, в том числе и с Россией.

«8 августа с президентом [США Дональдом] Трампом подписал три меморандума, в том числе и о сотрудничестве в энергетической сфере, что включает в себя и атомную энергетику <…>. На данный момент мы работаем со всеми партнерами: Францией, США, Россией, Южной Кореей и Китаем, — и необходимые решения будут приняты после получения соответствующих уверенных ответов на все возможные вопросы», — сказал Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос о том, принято ли окончательное решение о том, что Армения будет строить совместно с США малую модульную атомную станцию.