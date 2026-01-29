Администрация президента США Дональда Трампа провела несколько закрытых встреч с представителями канадской организации Alberta Prosperity Project (APP), которая выступает за независимость провинции Альберта, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания рассказали, что с апреля 2025 года лидеры APP трижды встречались с чиновниками Государственного департамента США в Вашингтоне. В феврале запланирована еще одна встреча, на которой представители движения намерены обсудить возможность получения кредита в размере 500 миллиардов долларов для подготовки провинции к возможному референдуму о независимости.

Юрисконсульт APP Джефф Рат, участвовавший в переговорах, заявил, что США «проявляют большой интерес к идее свободной и независимой Альберты» и добавил, что у него «намного более тесные контакты» с администрацией Трампа, чем с премьер-министром Канады Марком Карни.

В Госдепартаменте подчеркнули, что ведомство регулярно проводит встречи с представителями гражданского общества, однако никаких обязательств не принимало. Белый дом подтвердил факт встреч, отметив, что не оказывал никакой поддержки. Источник FT, знакомый с позицией министра финансов США Скотта Бессента, добавил, что ни он, ни другие сотрудники Минфина не были проинформированы о предложении по кредиту и не планируют его обсуждать.