Посол Украины в Казахстане Виктор Майко в интервью казахстанскому бизнес-каналу Atameken Business обратился к народам Центральной Азии с призывом извлечь уроки из опыта Украины и не повторять её стратегические просчёты.

«Первое — не повторять наших ошибок, потому что мы их наделали достаточно», — заявил дипломат, отвечая на вопрос ведущего Диаса Еркинова о том, что он хотел бы сказать казахстанскому народу.

По словам Виктора Майко, ключ к устойчивому развитию региона лежит в опоре на собственные силы:

укреплять национальную экономику;

активно диверсифицировать экспортные маршруты;

развивать внутренний рынок;

не полагаться исключительно на внешних партнёров и одного крупного направления торговли.

«Странам региона важно сделать выводы из нашего опыта: нельзя зависеть от одного направления. Нужно строить независимую экономику и искать альтернативные пути экспорта, чтобы быть защищёнными от внешнего давления», — подчеркнул посол.