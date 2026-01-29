Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в феврале, помимо обсуждения маршрута TRIPP, может касаться и возможного строительства модульной атомной электростанции при участии США, сообщает армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источник в властных кругах.

По информации газеты, в кулуарах власти Армении рассматривают возможность подписания документа, который позволит привлечь США к строительству модульной АЭС. Тема модульных атомных станций обсуждается в стране уже несколько лет.

«Запад и США рассматривают закрытие Мецаморской АЭС и строительство модульных АЭС как шаг по сокращению влияния России в регионе», – пишет издание.