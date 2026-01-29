Пассажирский самолет Beechcraft 1900, на борту которого находилось 15 человек, включая экипаж и пассажиров, разбился в Колумбии, никто не выжил, сообщает испанская газета El País со ссылкой на объединенный командный пункт, созданный Гражданской авиацией и Министерством транспорта после сведений об исчезновении самолета.

Самолет был арендован у колумбийской авиакомпании Satena коммерческой пассажирской чартерной авиакомпанией Searca. Самолет вчера вылетел из аэропорта Камило Даса в Кукуте и должен был прибыть в аэропорт Агуас-Кларас в муниципалитете Оканья примерно в 12:05 по местному времени (21:05 по Баку).

Среди пассажиров были действующий член Палаты представителей Диогенес Кинтеро Амайя и кандидат Карлос Сальседо, которые баллотировались (Кинтеро — для переизбрания) по специальной избирательной квоте («куриле мира»), предназначенной для депутатов от зон, наиболее затронутых внутренним конфликтом.

Самолет обнаружили местные жители.