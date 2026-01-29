Франция готовится законодательно отказаться от концепции «супружеского долга». Новый законопроект исключит любые юридические обязательства супругов в интимной сфере, передает агентство AFP.

«Согласно законопроекту, который, вероятно, получит поддержку Нацсобрания, сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений», — говорится в публикации.

Как отмечается, инициатива направлена на приведение национального законодательства в соответствие с современными представлениями о личной свободе и согласии. В настоящее время в Кодексе отсутствует прямое упоминание термина «супружеский долг», однако некоторые суды трактовали обязанность «совместно вести семейную жизнь» как обязательство к сексуальным отношениям. Этот вопрос получил широкое освещение в важном судебном прецеденте 2019 года, который впоследствии был отменен Европейским судом по правам человека в январе 2025 года.