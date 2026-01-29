Жительница Великобритании Тия рассказала, как ей удалось похудеть за год без особых усилий. Историю публикует издание The Sun.

Девушка призналась, что с детства страдала от лишнего веса. К 19 годам её вес достиг 150 килограммов, что стало для неё поворотным моментом.

За первый год похудения Тия сбросила 57 килограммов, следуя трём основным принципам. Первый секрет — больше ходить: в декабре 2024 года она проходила всего тысячу шагов в день, а к маю увеличила их количество до пяти тысяч.

Второй секрет — заниматься тем спортом, который нравится. Девушка начала посещать занятия по аквааэробике и танцы. Третий — корректировка рациона питания.

Сейчас Тия продолжает худеть и её вес составляет 79 килограммов.