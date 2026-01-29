Газета The Telegraph сообщает, что Китай годами прослушивал мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании.

По информации издания, спонсируемые КНР хакеры в период с 2021 по 2024 год следили за мобильными устройствами помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Газета не уточняет, удалось ли злоумышленникам получить доступ к телефонам самих премьер-министров.

При этом источники из разведки США сообщили The Telegraph, что Пекин продолжает операцию по слежке за высокопоставленными лицами Соединенного Королевства. Это значит, что нынешний премьер Кир Стармер и его советники также могли оказаться скомпрометированы.

Отмечается, что даже если хакерам не удалось прослушивать звонки чиновников, они могли получить доступ к данным, позволяющим определить, когда и с кем эти лица контактировали.