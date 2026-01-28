Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия в домах электроэнергии и отопления. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, в домах Троещины — части Деснянского района, где проходит акция протеста, отопления нет уже более недели.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер среды 639 многоквартирных домов столицы остаются без теплоснабжения.

Напомним, что на фоне этих проблем Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергоснабжения.

