Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в шутливой форме заявил, что не читал инструкцию к iPhone, поскольку считает, что ее не существует. Его слова приводит РИА Новости.

Во время пленарного заседания Всероссийского форума МФЦ вице-премьер Дмитрий Григоренко задал участникам вопрос, кто из них читал инструкцию к своему мобильному телефону.

Отвечая на реплику, Медведев заметил: «Инструкции нет… Вскройте коробочку „айфона“».

Григоренко уточнил, что инструкция все же существует в электронном виде. На это зампред Совбеза с иронией ответил: «Значит ее нет».