Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе забыл у него конфиденциальные рабочие записи. Политик с иронией отметил, что в случае недовольства американской стороны их содержанием он может «проснуться завтра в тюрьме», намекнув на судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Вполне возможно, что президент США обнаружит у себя в портфеле мои заметки с ежедневного брифинга по безопасности и аналитические записи о состоянии бельгийского пивного производства. Если Трамп решит, что “пиво” — это кодовое обозначение Гренландии, я рискую завтра утром проснуться в тюрьме», — пошутил Де Вевер.

Заявление прозвучало во время его выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.