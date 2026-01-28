Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа отметил значительный прогресс в восстановлении российско-сирийских отношений.

По словам Путина, российский стройкомплекс готов оказать помощь в восстановлении Сирии, а с прошлого визита Ахмеда аш-Шараа в октябре многое было сделано для укрепления двустороннего сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что с момента признания независимости Дамаска во времена Второй мировой войны в отношениях России и Сирии не было «черных страниц».

Также Путин сообщил, что РФ и Сирия намечают совместные мероприятия в сферах промышленности, спорта и медицины, и подтвердил поддержку усилий президента Сирии по восстановлению территориальной целостности страны.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа подчеркнул значимую роль России в стабилизации ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Он отметил, что у Дамаска и Москвы есть множество тем для совместной проработки и выразил благодарность Путину за его вклад в стабилизацию арабской республики.