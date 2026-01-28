Главная цель генерального секретаря НАТО Марка Рютте — не допустить выхода США из Североатлантического альянса, пишет Politico.

«Хотя Рютте настаивает на том, что представляет всех союзников по НАТО, ясно, что его первоочередная задача — не допустить дистанцирования Соединенных Штатов при Трампе от Европы», — отмечается в публикации.

По данным издания, генсек НАТО также стремится «не дать Дональду Трампу развалить альянс». При этом подход Рютте вызвал разногласия среди стран блока. Один неназванный дипломат НАТО заявил, что политика главы альянса приводит к «отчуждению союзников», поскольку рассматривает США как главного члена блока, а не равноправного.