Российская промышленность в 2025 году практически не показала роста — увеличение составило лишь 0,3%. Такие данные приводит Институт проблем естественных монополий, характеризуя ситуацию как стагнацию.

Индекс промышленного производства, рассчитанный на основе электропотребления, в декабре снизился на 2,8% по сравнению с декабрём 2024 года. При этом динамика по отраслям оказалась неоднородной: наибольшее падение зафиксировано в производстве спецтехники и строительных материалов, тогда как оборонно-промышленный комплекс и IT-сектор продемонстрировали рост.

Экономисты связывают сохраняющуюся стагнацию с низким внутренним спросом и ограниченной инвестиционной активностью, сообщает «Независимая газета».