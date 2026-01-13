Российские истребители пятого поколения Су-57 вызвали разочарование у обозревателя американского журнала The National Interest (TNI) Харрисона Касса.

«Российская программа создания истребителей преследует цели мирового уровня. Однако ей не хватает возможностей мирового уровня», — отмечается в публикации.

По данным автора, российская сторона произвела около 30 самолетов Су-57, тогда как США выпустили более 1000 истребителей F-35.

Касс также подчеркнул, что кроме России, только США, Китай и страны Европы способны создавать современные боевые самолеты. Лидерами в гонке за истребители шестого поколения обозреватель считает Вашингтон и Пекин.