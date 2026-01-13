Изменились таможенные пошлины на строительный кирпич, ввозимый в Азербайджан.

Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин», передает АПА.

Таким образом, до 31 декабря 2025 года на 1000 единиц строительного кирпича, ввозимых в страну, взималась таможенная пошлина в размере 15 долларов США. Согласно поправке, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на 1000 единиц строительного кирпича, ввозимых в страну, будет взиматься таможенная пошлина в размере 20 долларов США.