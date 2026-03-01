Боезапасы США и Израиля могут быстро иссякнуть, если Иран продолжит проводить интенсивные атаки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, для перехвата одной цели обычно требуется две-три ракеты противовоздушной обороны, а запасы, вероятно, существенно сократились после противостояния с Ираном прошлым летом.

Как отмечает агентство, особую обеспокоенность вызывают перехватчики баллистических ракет. Специалист американского аналитического центра Стимсона Келли Гриеко заявил, что такие ракеты расходуются быстрее, чем их удается производить, что усиливает опасения по поводу устойчивости запасов.