Министерство иностранных дел Азербайджана приветствовало решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Всемирным днем тюркской языковой семьи».

Как сообщается на официальной странице МИД в сети X, решение было принято на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде (Узбекистан). Дата приурочена к годовщине расшифровки Орхон-Енисейских памятников — древнейших письменных источников, отражающих общие корни всех тюркских языков.

Азербайджан считает это решение важным шагом в чествовании языкового наследия, продвижении глобального культурного разнообразия и укреплении связей внутри тюркского мира.