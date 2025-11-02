Восемь ведущих стран альянса ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем ноября. Об этом говорится в официальном заявлении организации по итогам прошедшей встречи.

В документе подчеркивается, что решение принято на фоне стабильных прогнозов мировой экономики и благоприятных рыночных условий. Кроме того, участники договорились, что в связи с сезонными факторами планируется приостановить дальнейший рост добычи в первом квартале 2026 года.

Следующая встреча стран «восьмерки» ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.