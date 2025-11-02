Россия в октябре 2025 года установила новый антирекорд по применению ракет по Украине. Она выпустила в общей сложности 270 ракет, что на 46% превысило показатели сентября, а также стало самым высоким показателем с 2023 года.

Об этом сообщает AFP.

Агентство проанализировало украинские данные об отражении российских атак за октябрь. Согласно подсчетам, за октябрь россияне выпустили 270 ракет всех типов, что является наибольшим показателем с 2023 года, когда впервые начали обнародоваться данные о количестве запущенных и сбитых ракет.

Всего 270 ракет в октябре — это на 46% больше, чем было в предыдущем месяце. При этом Россия выпустила за месяц по Украине 5298 дальнобойных беспилотников — это на 6% меньше, чем в октябре.

Мишенью россиян во время атак в октябре становилась преимущественно энергетическая инфраструктура Украины.