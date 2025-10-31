На факультете журналистики МГУ запретили любые атрибуты, связанные с празднованием Хэллоуина — костюмы, грим, украшения и иной антураж. Как сообщает телеграм-канал «Первый университетский», первокурсникам разослали уведомления: за нарушение грозит выговор, студентов обяжут переодеться или покинуть здание.

Администрация факультета публичных комментариев не дала. Хэллоуин, который отмечается 31 октября, считается светским праздником, восходящим к дохристианским кельтским обычаям.

В последние годы российские власти и общественные деятели выступают против празднования, называя его проявлением «западного влияния» и призывая сохранять «русские традиции». Ранее юристы рекомендовали избегать костюмов с символикой, связанной с «сатанизмом», напоминая, что «Международное движение сатанизма» в России признано экстремистским.