Принцессы Беатрис и Евгения Йоркские покинули Великобританию на фоне усиливающихся слухов о возможном решении принца Уильяма лишить их королевских титулов. Об этом сообщает издание People.

29 октября принцесса Беатрис была замечена в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где приняла участие в международном форуме Future Investment Initiative. По данным журналистов, дочь принца Эндрю посетила мероприятие в статусе консультанта инвестиционной компании Liontree, в которой она официально работает.

Ее младшая сестра, принцесса Евгения, тем временем проводит время во Франции. Подруга Евгении опубликовала в Instagram фотографию, на которой они позируют на фоне Эйфелевой башни и реки Сены.