В британской королевской семье разгорается новый скандал. По данным издания Page Six, принц Уильям пригрозил своим двоюродным сёстрам, принцессам Беатрис и Евгении, из-за их отца — принца Эндрю.

Как утверждает журналистка Эмили Мейтлис, прославившаяся интервью с Эндрю в 2019 году, на прошлой неделе состоялась встреча между наследником престола и его двоюродными сёстрами. По её словам, Уильям поставил им ультиматум: если они не убедят отца освободить особняк Роял-Лодж, то могут потерять свои титулы.

Однако газета The Sun оспаривает эту информацию. По данным её источников, никакой встречи не было, а сам принц Уильям не обладает полномочиями лишать кого-либо королевских титулов.