Армения получит от Европейского союза €5 млн на снижение аварийных рисков на Мецаморской АЭС. Грантовое соглашение с Еврокомиссией под названием «Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении» было одобрено на заседании правительства Армении.

По словам министра территориального управления и инфраструктур Давида Худатяна, на средства гранта предусмотрена закупка рекомбинаторов водорода — устройств, которые в случае аварии удаляют из газов взрывоопасный водород, превращая его в воду.

Ранее, по аналогичному соглашению на сумму €12,9 млн в 2024 году, Армения закупила дизель-генераторы в качестве резервного аварийного источника питания станции.

Министр уточнил, что эти меры реализуются для соответствия постфукусимским стресс-тестам, новым стандартам безопасности, установленным после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Мецаморская АЭС — единственная в стране — ранее подвергалась критике в Азербайджане и Турции за использование устаревших технологий и несоблюдение норм безопасности, что, по мнению экспертов, представляет потенциальную угрозу для всего региона.