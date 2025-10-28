Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары по сектору Газа во вторник», — говорится в материале агентства.

Ранее портал Axios сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался связаться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы получить «зеленый свет» на проведение операции, однако издание не смогло установить, состоялся ли разговор между лидерами.