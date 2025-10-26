Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию с национальным праздником страны.
«Выражаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрии по случаю Национального дня Австрийской Республики. С Национальным днём, Австрия!», — отмечается в публикации ведомства в соцсети Х.
On the occasion of the #NationalDay of the Republic of Austria, we express our best wishes & warm congratulations to the Government and People of #Austria.
Happy National Day, Austria!🇦🇿🇦🇹@MFA_Austria pic.twitter.com/8NCGeT9s7e
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2025