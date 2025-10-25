Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что летом прогнозируемое западными СМИ перемирие между Украиной и Россией не произошло из-за отсутствия ключевых условий. Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако для этого необходимо синхронное совпадение факторов внутри Украины, внутри России и среди стран-союзников, влияющих на глобальные решения. «Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться», — подчеркнул он.

В интервью глава ГУР также отметил, что избегал комментариев о позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. По его мнению, Россия и Китай остаются мировыми державами: «Россия не является ничем с экономической точки зрения, но обладает военной мощью. Китай сочетает экономическую и военную силу».