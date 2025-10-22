Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во время правительственного часа в парламенте о жалобах на фальшивый коньяк в стране.

Он отметил, что в республике не может производиться коньяк, так как местные компании не имеют права использовать это наименование, а представители международных брендов жалуются на фальсификацию своей продукции.

«В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производиться «Джермук». В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно», — сказал Пашинян.