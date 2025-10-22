Специальный докладчик ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур высоко оценила достижения Азербайджана в защите прав вынужденных переселенцев.

Она сделала заявление в ходе своего доклада на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Приветствую успехи Азербайджана в восстановлении городов, реализации планов возвращения и, в особенности, в области разминирования. Это ценный пример для других государств», — приводит «Репорт» ее слова.

По словам представителя ООН, проекты, реализуемые в рамках программы «Великое возвращение», а также создание условий для гуманитарного разминирования, заслуживают признания и могут служить моделью для изучения другими странами.