В Ходжавендском районе Азербайджана обнаружена надгробная плита, принадлежавшая Гулиеву Мамеду Амир оглу, похороненному в 1988 году на кладбище села Сайбалы Агдамского района.

Плиту нашли рабочие, выполнявшие строительные и восстановительные работы на территории села Ханоба, уточняет АПА. Позднее сын покойного забрал надгробие и вернул его на место захоронения.

Во время армянской оккупации на этих территориях надгробные плиты с могил азербайджанцев расхищались и использовались для мощения улиц и дворов домов.