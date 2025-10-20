20 октября 2025 года принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) самолёт Airbus A320, выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург–Баку, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково.

Отмечается, что пассажирский самолёт типа Airbus A320 с момента ввода в эксплуатацию в парке AZAL регулярно проходил полные технические осмотры и на момент вылета из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии.

Сообщается, что воздушное судно в сентябре 2025 года прошло плановое общее техническое обслуживание (A-check) в полном объёме. Все технические работы были выполнены в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании.

Пилоты AZAL действовали в строгом соответствии с внутренними правилами и международными нормативными процедурами.

Благодаря профессионализму экипажа, все потенциальные риски, возникшие во время полёта, были сведены к минимуму, а безопасность пассажиров и полёта обеспечена на максимальном уровне.