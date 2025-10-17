Американское издание Axios сообщает, что Владимир Зеленский, прибывший в США вечером накануне, был «удивлён» новостью о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

По данным источников, украинский президент в последние дни с оптимизмом ожидал встречи с Трампом и надеялся на получение ракет большой дальности Tomahawk. Однако сразу после приземления на авиабазе Эндрюс он узнал, что Трамп договорился о встрече с Путиным в Венгрии — стране, которую в Киеве считают наименее дружественной из всех членов ЕС.

Журналисты отмечают, что даже в случае положительного решения Трампа США вряд ли смогут выделить Украине достаточное количество «Томагавков». Запасы ракет ограничены, а пусковых систем Typhon, необходимых для их запуска, крайне мало. Кроме того, эксперты полагают, что Вашингтон, скорее всего, предоставит устаревшие версии ракет, которые могут быть легко перехвачены российской ПВО.