Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в нашей стране Софи Лагут.

Президент Ильхам Алиев, вспомнив свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Копенгагене, отметил, что благодаря этой встрече вопросы, вызывавшие недопонимание между нашими странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня началась новая эпоха, глава государства в первую очередь коснулся важности восстановления и развития межчеловеческих и деловых контактов, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Посол, в свою очередь, заявила, что в отношениях между Азербайджаном и Францией открыта новая страница, и она приложит все усилия для развития наших отношений.

На встрече было затронуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Францией в различных областях, включая высокие технологии и аэрокосмическую сферу. Была подчеркнута важность восстановления Межправительственной комиссии, отмечены связи между городами-побратимами, обсуждены вопросы организации взаимных визитов деловых делегаций и участия французских компаний в различных проектах.

Было отмечено успешное партнерство Азербайджана и Франции в энергетической сфере и важность сотрудничества нашей страны с компанией Total в этом направлении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между нашими странами во многих областях, была подчеркнута важность продолжения сотрудничества.