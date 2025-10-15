Пакистанская армия нанесла удары по позициям террористов на территории Афганистана после нападения на пакистанские пограничные посты в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

По информации военных, вечером 14 октября боевики движения «Талибан» и группировки «Фитна аль-Хаваридж» открыли беспричинный огонь по пакистанским блокпостам в округе Куррам. В ходе ответной операции армии Пакистана были уничтожены один блокпост и танковая огневая позиция противника. Кроме того, в столкновениях был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Фитна аль-Хаваридж».