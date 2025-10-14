Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев рассказал о ходе работ по созданию Аразского коридора и его стратегическом значении.

По его словам, после освобождения азербайджанских земель в регионе сложилась новая геополитическая реальность, открывшая широкие возможности в сфере транспортной и логистической инфраструктуры. В марте 2022 года Азербайджан и Иран подписали меморандум о строительстве дороги, соединяющей Восточный Зангезур с Нахчываном через территорию Ирана.

Мустафаев отметил, что автомобильный мост через реку Араз между Агбендом и иранским селом Калала будет готов до конца года, а пограничная и таможенная инфраструктура — к празднику Новруз. Новый Аразский коридор обеспечит прямое сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, а также станет новым ответвлением международного коридора «Север–Юг». Его слова приводи АПА.

Кроме того, коридор соединит Персидский залив с Чёрным морем и станет частью маршрута «Восток–Запад» и Среднего коридора. Это создаст новые геополитические и экономические возможности, расширит торговые связи и активизирует жизнь на освобождённых территориях.