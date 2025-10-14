Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Азербайджан был перенесён из—за участия президента Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что сейчас стороны согласовывают новую дату визита.

Визит Элины Валтонен в Азербайджан планировался в рамках ее регионального турне по Южному Кавказу, намеченного на 13-15 октября.

Действующий председатель ОБСЕ 14 октября посетила Армению, а завтра она отправится в Грузию.