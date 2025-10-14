Российские войска утром 14 октября атаковали грузовики гуманитарной миссии ООН в Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Утром в Белозерской громаде россияне били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГД ООН (Управление ООН по координации гуманитарных дел). Четыре белые машины с маркировкой — не военная техника, а транспорт, который вез помощь людям», — написал Прокудин в Telegram.

По его словам, одно из транспортных средств сгорело, другое получило серьёзные повреждения. «Два смогли вырваться из-под ударов. Лишь чудом никто не пострадал», — добавил он.