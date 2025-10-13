Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил прервать поездку в Египет, если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в саммите мира по Газе. Во время полета в Шарм-эш-Шейх Эрдоган получил информацию о возможном приезде Нетаньяху и уведомил партнеров о намерении вернуться в Турцию. Самолет турецкого лидера совершил короткий круг над Красным морем, прежде чем приземлиться после заверений, что израильский премьер не прибудет.

Президент США Дональд Трамп пытался привлечь Нетаньяху к участию в саммите, однако ряд стран, включая Ирак, угрожали бойкотировать встречу при его присутствии. Эти дипломатические ограничения сделали участие израильского премьера невозможным.

Официальное приглашение Египта Нетаньяху не получал, а решение отменить поездку было принято не из-за праздников, а после прямого давления Эрдогана. Турецкий лидер связался с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и заявил, что его самолёт вернется в Анкару в случае участия израильского премьера.

Израильские официальные лица заявили, что решение отменить участие было согласовано с египетской стороной, чтобы избежать дипломатического конфликта и сохранить повестку встречи.