Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал видео с Саммита мира по Ближнему Востоку в Шарм-эль-Шейхе.
«Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Шарм-эль-Шейхе. Это отражение растущей региональной роли Азербайджана и его глобальной внешней политики как «средней державы». Азербайджан является желанным партнёром для всех сторон в вопросах регионального мирного урегулирования на Ближнем Востоке», — написал Хикмет Гаджиев.
President İlham Aliyev attends Middle East Peace Summit in Sharm El Sheikh. It is reflection of Azerbaijan’s growing regional role and its Global foreign policy as middle power. Azerbaijan is the desirable partner for all parties for the regional peace agenda in the Middle East. pic.twitter.com/d8x3CCQ85z
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025