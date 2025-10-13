В Баку цены на жилые квадратные метры взлетели до рекордных максимумов. Согласно данным открытых источников, в среднем стоимость одного квадратного метра в черте города в десять раз превышает размер минимальной заработной платы в республике (400 манатов). Получается, что среднестатистическому жителю страны потребуется работать 3 месяца, чтобы заработать на один квадратный метр жилплощади.

Как прокомментировал Minval эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Азадов, в ближайший год цены на жилье продолжат расти и повысятся еще на 15%. В настоящее время на рынке наиболее адекватная цена составляет 2500 манатов за квадратный метр. Однако в зависимости от месторасположения жилья, проекта и ремонта, стоимость может меняться.

Согласно данным открытых источников, ставки варьируются от 1200 до 10000 манатов за квадратный метр.

Итак, столичные районы, минимальная цена (₼/м²) -максимальная цена:

Хатаинский — от 3 230 до 10 000 манатов;

Бинагадинский — от 1 700 до 3 200;

Насиминский — от 2 500 до 4 800;

Сураханский — от 1 500 до 2 210;

Сабунчинский — от 1 150 до 2 300;

Сабаильский — от 2 470 до 8 000;

Ясмальский — от 2 500 до 3 000;

Низаминский — от 1 580 до 3 200;

Наримановский — от 2 880 до 5 600;

Пираллахинский — от 1 300 до 1 700;

Гарадагский — от 1 200 до 2 500.

По словам Азадова, сильно бросаются в глаза цены люксовых квартир в премиальных жилых комплексах. Для покупающих там недвижимость не имеет значение, сколько она стоит.

«Есть некоторые дорогие эксклюзивные квартиры. Это не означает, что на них есть покупатели, просто цены сильно накручены. По факту они неликвидные», — говорит эксперт.

По его словам, наиболее разумными считаются цены до 2500 манатов за квадратный метр. При этом стоимость квартир неустанно растет. В качестве примера Азадов назвал строительство нового жилкомплекса в Наримановском районе Баку, где уже один квадратный метр стоит 3000-3500 манатов. Такого еще не было, уверяет собеседник.

«Цена нереальная для Наримановского района. А почему такая высокая? Потому, что строятся в этом районе всего пара проектов. Ввиду отсутствия конкуренции и свободных участков под строительство предложений на рынке становится все меньше и меньше», — подчеркнул Азадов.

С другой стороны, говорит эксперт все более недоступными становятся условия для купли недвижимости в ипотеку. Сменилась политика предоставления как частной, так и государственной ипотеки. Получить ее могут только лица с хорошим доходом, фактически не нуждающиеся в жилье, хотя изначально ипотека предназначалась для граждан, живущих на съемной квартире, не имеющих жилья. Нонсенс.

«А если человек живет на минимальную зарплату? Как ему приобрести жилье? Эти вопрос я задаю и себе, и экспертам. Я бы задал его и нашем парламентариям. Почему все говорят, что цены растут, но никто не принимает никаких мер? Почему люди в течение 15-20 лет должны пахать как вол, чтобы иметь возможность выплачивать огромные ипотечные проценты? Почему наш Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд постоянно должен увеличивать бюджет, который уходит в никуда? Если раньше выделялся бюджет и средств хватало, то сейчас финансирование постоянно растет, а ипотеки предоставляется все меньше и меньше. Те, кто берет ипотеку, получает заем по 150 тыс.», — отметил Азадов.

Он добавил, что те, кто берет максимальную сумму ипотеки, часто покупают квартиру не из-за отсутствия жилья, а чтобы приобрести элитную недвижимость вместо имеющейся, хотя изначально ипотека предназначалась для людей с низким уровнем дохода, чтобы те могли создать хоть какие-то условия жизни для себя. И тут речь идет вовсе не о люксе. Но сегодня ипотеку могут себе позволить граждане с высоким уровнем дохода, работающие в иностранных компаниях, а их не так много.

Между тем Азадов спрогнозировал дальнейший рост цен на недвижимость в Баку и связал это со спадом строительного бума. Городские власти больше массово не выдают разрешения на строительства, как это делали прежде. В результате многие застройщики не имеют возможности вести строительные работы, а дефицит нового жилья провоцирует удорожание в уже имеющемся жилом фонде.