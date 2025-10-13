Азербайджан, являясь действующим председателем СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), поддержал запрос Индии на проведение форума в 2026 году.

На протяжении последнего десятилетия форум традиционно возглавлялся Китаем. Как стало известно Economic Times, Баку, в качестве текущего председателя, согласился поддержать Индию в её стремлении провести форум — это будет впервые для Индии.

Индия проведёт форум под эгидой Индийского совета по международным делам (ICWA), действующего при МИД Индии.

Делегация ICWA во главе с Нутан Капур Махавар приняла участие в 13-м заседании форума, которое прошло в Баку 9–10 сентября.