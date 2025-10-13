Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства страны. Список обнародован на сайте Елисейского дворца.

На пост министра финансов переназначен Ролан Лескюр; главой МИДа останется Жан-Ноэль Барро; министром Вооруженных сил будет занимавшая ранее пост министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен; французское МВД возглавит префект парижской полиции Лоран Нуньес.

На своих местах остались министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.

Премьером вскоре после отставки ранее был переназначен Себастьян Лекорню — бывший глава Минобороны.