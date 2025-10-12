США пригрозили прекратить обмен разведданными с Великобританией после снятия обвинений с двух британцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, Белый дом предупредил премьер-министра Кира Стармера, что такие действия могут подорвать особые отношения между двумя странами.

«По имеющимся данным, президент Трамп всё больше обеспокоен надёжностью британских властей», — отмечает The Times.

Скандал с обвинениями британцев в шпионаже разгорелся на фоне стремления правительства Великобритании улучшить отношения с Китаем и обсуждений строительства нового здания китайского посольства в восточном Лондоне.