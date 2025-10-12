Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Испанию с Национальным днем.
«От всего сердца поздравляем Испанию и ее народ с Национальным днем! Пусть ваш праздник будет радостным и благополучным!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X (бывший Twitter).
Our sincere congratulations to #Spain and its people on the occasion of their #NationalDay!
Happy National Day! 🇦🇿🇪🇸@SpainMFA pic.twitter.com/whGxOacHqK
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2025