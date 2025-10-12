Как сообщалось ранее, в штате Теннесси (США) произошёл мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems, производящем взрывчатые вещества. По данным телеканала NBC News, в результате инцидента предположительно погибли 16 человек.

Изначально власти сообщали о 18 пропавших без вести, однако позже выяснилось, что двое из них не находились на территории предприятия во время происшествия. Их включили в список ошибочно, поскольку на месте взрыва были найдены их автомобили и личные вещи, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Спасатели продолжают разбор завалов, извлечение и идентификацию останков, а также ликвидацию последствий взрыва. Имена предполагаемых погибших не разглашаются.

Причина инцидента устанавливается — расследование ведут местные правоохранительные органы и представители службы пожарной безопасности.

