Президент США Дональд Трамп заявил, что армия получит зарплату 15 октября, несмотря на приостановку работы правительства.

«Я, как главнокомандующий, распорядился, чтобы министр обороны Пит Хегсет использовал все доступные средства для выплаты зарплаты нашим военнослужащим. Мы уже нашли необходимые ресурсы, и они будут направлены на выплаты солдатам», — сказал Трамп.

Он обвинил демократов в попытке «держать армию и безопасность страны в заложниках» и призвал их «открыть правительство и заняться реальными проблемами».