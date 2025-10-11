Одесса и Одесская область Украины ночью 11 октября подверглись массированной атаке ударных беспилотников. Очевидцы рассказали, что после взрывов в небе были видны яркие вспышки. Часть города осталась без электричества, в некоторых районах нет воды.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о работе систем ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях. По предварительной информации, повреждения получили электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1».

К утру воздушная тревога в регионе была отменена. O пострадавших не сообщается.