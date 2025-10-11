Власти Латвии обязали 841 гражданина России выехать из страны до 13 октября, сообщает Politico со ссылкой на Управление по вопросам гражданства и миграции (OCMA). В противном случае им грозит депортация.

Решение принято на основании ужесточённого закона об иммиграции, который требует от россиян, постоянно проживающих в Латвии, подтвердить знание латышского языка на уровне A2, пройти проверку безопасности и подать заявление на статус долгосрочного резидента ЕС.

По данным OCMA, новые правила затронули около 30 тысяч граждан России. Большинство выполнили требования, 2,6 тысячи покинули страну добровольно, однако более 800 человек не успели подать документы и теперь находятся в Латвии незаконно.